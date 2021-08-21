الصحة تطمئن بشأن اللقاحات: جميعها فعالة ضد سلالات كورونا

2021/08/21 | 20:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميع اللقاحات الموجودة في العراق أثبتت فعاليتها .

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