الدفاع المدني: إخماد حريق في مديرية زراعة ذي قار تسبب بتلف خرائط وملفات

2021/08/21 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق اندلع في مديرية زراعة محافظة ذي قار تسبب بتلف بعض الخرائط والأضابير.

وقالت المديرية في بيان إن حريقا اندلع في مديرية زراعة ذي قار، طال غرفة مدير الشعبة الفنية التابعة لقسم الاراضي، وامتد لجزء بسيط من غرفة المساحين لنفس القسم، ما تسبب بتلف بعض الخرائط الزراعية وبعض الملفات.

وأضاف البيان، أن فرق الدفاع المدني أخمدت النيران، مبينا أن الأدلة الجنائية باشرت بالتحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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