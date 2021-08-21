لبنان: الحكومة تعلن

2021/08/21 | 20:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن وقف حاكم مصرف لبنان دعم المحروقات فاقم أزمة في بلاده، التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، "تسوية" لتخفيف الأعباء المرتبطة بقرار رياض سلامة.

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