مخاوف من موجة وبائية رابعة أشد خطورة

2021/08/21 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت خلية الأزمة النيابية، من ارتفاع جديد بإصابات فيروس كورونا وقالت الخلية في بيان إن الموقف المنشور هو بيان عدد الإصابات والمسحات قبل 24 الى 48 ساعة من إعلانه.

وشدد البيان على وجوب قراءة الموقف الوبائي بشكل كامل كعدد الإصابات وتاريخ الموقف الوبائي وعدد المسحات وعدد الوفيات وأعداد الملقحين وليس التركيز فقط على معرفة أعداد الإصابات فقط.

ولفت بيان الخلية إلى أن قوة وخطورة الموجة الرابعة المقبلة تعتمد على ما سنصل عليه في العراق من نسبة وعدد الملقحين من أعداد كامل الشعب خلال الاشهر المقبلة.

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