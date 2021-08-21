مدينة الصدر: مقتل سيدة بنيران شقيق زوجها

2021/08/21 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قُتلت سيدة بنيران شقيق زوجها في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

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مصدر محلي أبلغ "ناس" السبت (21 آب 2021) أن "مسلحاً فتح النار على شقيقه وزوجته البالغة من العمر 21 عاماً إثر خلاف عائلي مالي".

المصدر أكد وفاة السيدة وإصابة زوجها، فيما لاذ الجاني بالفرار.

وطوّقت قوة أمنية منطقة الحادث بحثاً عن الفاعل.

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