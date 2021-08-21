هاتف هواوي القادم.. تسريبات تفضح مواصفاته

2021/08/21 | 21:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر الصور المسربة لهذا الجهاز أن الكاميرا الأساسية فيه ستحصل على 3 عدسات موضوعة في إطار بيضوي الشكل.

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