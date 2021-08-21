توب 5: أحمد مسعود يكبد طالبان خسائر.. و

2021/08/21 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تقدم قوات أحمد مسعود شمال كابول وتكبد طالبان للخسائر، والحكومة اللبنانية تعلن "تسوية" لتخفيف تداعيات رفع أسعار المحروقات، ومصدر يكشف لـCNN تفاصيل ليلة سقوط كابول وما طلبته أمريكا وطالبان من غني، مرورًا بحسم مدرب يوفنتوس للجدل حول رحيل كريستيانو رونالدو، وصولا إلى نشر أنجلينا جولي رسالة من فتاة أفغانية...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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