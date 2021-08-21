رئيس الجمهورية وأمير قطر يبحثان عدد من القضايا الإقليمية والدولية

2021/08/21 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى رئيس الجمهورية، برهم صالح، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثا عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان […]

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