2021/08/21 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”.

كما تم بحثُ، بحسب البيان، “عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وقطر يؤكدان أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وقطر يؤكدان أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).