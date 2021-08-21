عون: سأتعاون مع ميقاتي لتشكيل حكومة لبنانية قادرة على الإصلاح

2021/08/21 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، أن الحكومة اللبنانية ستتشكّل بالتعاون بينه وبين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات.وقال الرئيس عون، في كلمة وجهها الى اللبنانيين، إن "الاجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا، قرر دعم المحروقات، على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزءا من الكلفة، فضلا عن منح مساعدة اجتماعية عاجلة لموظفي القطاع العام، في انتظار إعادة النظر في الرواتب، لافتا إلى أنه "استخدم كل صلاحياته الدستورية حتى يجد حلا لأزمة الوقود".وأضاف، أن "قرار حاكم مصرف لبنان القاضي برفع الدعم، دون الرجوع إلى الحكومة، هو الذي زاد الوضع تعقيدا، لا سيما أنه جرى قبل صدور البطاقة التموينية".وأكد، أن "هذا القرار أدى إلى تفاقم أزمة المحروقات أكثر فأكثر..بعد ذلك، عقدت جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لدراسة الموضوع واتخاذ القرار، وحتى يتحمل كل وزير مسؤوليته، لكن رئيس الحكومة رأى أن مجلس الوزراء لا يجتمع في فترة تسيير الأعمال".وتابع: "أصارحكم كي تعرفوا أن هناك عرقلة لكل مبادرة تهدف إلى إيجاد حل للأزمة، وكأن المطلوب هو المزيد من تدهور الأوضاع، ووقوف الناس في طوابير الذل".وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال عون: "ستتشكل بإذن الله، بتعاون بيني وبين الرئيس المكلف، على أن تكون قادرة على القيام بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة".

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