الأعرجي يناقش مخرجات الحوار الاستراتيجي مع قائد التحالف الدولي

2021/08/21 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناقش مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي في واشنطن، مع قائد التحالف الدولي في العراق الجنرال بول كالفرت.

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وقال الاعرجي في تدوينة تابعها "ناس"، (21 آب 2021)، إنه "استقبلنا الجنرال كالفرت، وناقشنا الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، وأهمية استمرار محاربة داعش وتجفيف منابعه".

وأضاف، "وأكدنا له خلال اللقاء، متابعتنا لمخرجات الحوار في واشنطن، خصوصاً مايتعلق بانسحاب القوات القتالية في 31 كانون الأول 2021".

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