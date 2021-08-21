رغم التودد لطالبان.. الحدود الضيقة مع أفغانستان تقلق الصين

2021/08/21 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الخطاب الرسمي المتودد لحركة طالبان، كثفت الصين دفاعاتها على الحدود مع أفغانستان استعدادا لأي تهديد إرهابي محتمل.

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