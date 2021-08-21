قوة من الاستخبارات تعثر على مضافة لداعش في نينوى

2021/08/21 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، العثور على مضافة لـ "داعش" في مدينة الموصل.

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وذكرت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 اب 2021)، انه "استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشرة من العثور على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في الجزرة الوسطية لمنطقة حمام العليل في الموصل".

واضاف البيان أن "المضافة تحتوي على برميل سعة (٢٢٠) لتراً مملوء بالمواد المتفجرة، و(٣) خزانات سعة (20) لتراً معبأة بمادة السي فور، وقارب مطاطي، وهيكل ثلاجة يستخدم لحفظ مواد التفجير".

وأكد البيان أن "مفارز هندسة الفرقة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

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