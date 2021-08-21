اعفاء مسؤولين في الصحة من مناصبهم بذي قار

2021/08/21 | 22:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعفى مدير عام صحة ذي قار الدكتور سعدي الماجد، السبت، مدير قطاع سيد دخيل ومسؤول مركز الزهراء الصحي من منصبهما خلال زيارة تفقدية له.

وذكر دائرة صحة ذي قار في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 آب 2021)، ان "سعدي الماجد خلال زيارته الى المراكز الصحية في قضاء الاصلاح وجه باعفاء كل من مدير قطاع سيد دخيل ومسؤول مركز الزهراء الصحي من منصبهما".

واضاف البيان، انه "قرار الاعفاء جاء خلال زيارته للوقوف على احتياجات المراكز الصحية فيه وايجاد الحلول".

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