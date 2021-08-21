2021/08/21 | 22:06 - المصدر: عين العراق

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السبت 21 أغسطس 2021 | 09:40 مساءً

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الزراعة تسمح بفتح استيراد 5 محاصيل زراعية اثر ارتفاع اسعارها

ترأس وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم السبت، اجتماعا طارئا للجنة الخماسية في الوزارة، على خلفية ارتفاع اسعار عدد من المحاصيل الزراعية.



وقررت اللجنة، فتح استيراد 5 محاصيل وهي "الطماطم، البصل، الرقي، البطيخ، الثوم" من كافة المنافذ الحدودية بإستثناء محصول الطماطم يكون استيراده عبر منافذ زرباطية والشيب والشلامجة والمنذرية.



واوضح الخفاجي، ان قرار فتح استيراد هذه المحاصيل لفترةٍ مؤقتة، جاء بسبب شحة الانتاج، والذي سبب ارتفاعا للاسعار أثر بشكل واضح على المواطنين.

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