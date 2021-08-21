الرئيس اللبناني: استخدمت كل صلاحياتي لحل أزمة الوقود

2021/08/21 | 22:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، إن الاجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا، قرر دعم المحروقات، على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزءا من الكلفة، فضلا عن منح مساعدة اجتماعية عاجلة لموظفي القطاع العام، في انتظار إعادة النظر في الرواتب، لافتا إلى أنه “استخدم كل صلاحياته الدستورية حتى يجد حلا لأزمة الوقود”.وأضاف ميشال عون، […]

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