يوميات دنماركية 200+69 - حكمة اقبال

2021/08/21 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- إستقالة وزيرة:أعلنت وزيرة الثقافة جوي مونسن (41عاماً) أنها أبلغت رئيسة الوزراء رغبتها في الإستقالة من منصبها، وقالت في صفحتها على الفيسبوك: لقد كان شرف كبير لي أن أكون ضمن الطاقم الوزاري، وليس هناك شيئ أكثر أهمية من خدمة بلدي، وكانت المهمة الأكبر هي تجاوز الدنمارك مرحلة وباء كورونا، ولم تكن المهمة سهلة وفي الوقت الأصعب.



أضافت الوزيرة: ولكن خلال السنتين التي كنت فيها وزيرة قد فقدت إبنة لي قب ......





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