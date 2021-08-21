الأعرجي يكشف عن مباحثات مع التحالف الدولي بشأن الانسحاب

2021/08/21 | 22:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، عن مباحثات مع التحالف الدولي بشأن انسحاب قواته من العراق.وقال الأعرجي، عبر “تويتر”: “قابلنا قائد قوات التحالف الدولي الجنرال بول كالفرت، وناقشنا الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة”.وأضاف: “أكدنا على أهمية استمرار محاربة داعش وتجفيف منابعه”، مردفا: “كما أكدنا له متابعتنا لمخرجات الحوار …

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