شرطة بابل تنفي وجود حادث سطو مسلح في المحافظة

2021/08/21 | 22:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت شرطة بابل، السبت، حدوث سطو مسلح، من قبل أشخاص يستقلون عجلة حكومية.وذكرت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تنفي ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده: (سطو مسلح في مركز مدينة الحلة طال احدى العوائل الحلية من قبل اشخاص يستقلون سيارة حكومية نوع ميتسوبيشي)”.

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