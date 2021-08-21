السفارة البريطانية في بيروت تسحب عددًا من موظفيها بسبب أزمة نقص المحروقات

2021/08/21 | 22:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفارة البريطانية في بيروت لموقع CNN بالعربية، السبت، سحبها عدد من موظفيها، بسبب أزمة نقص المحروقات والسلع الأساسية في البلاد.

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