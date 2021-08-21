لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟

2021/08/21 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر من قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) يساعدون في الحفاظ على الأمن عند مركز تفتيش خلال عمليات الإجلاء من مطار كابول الدولي في 20 آب/أغسطس 2021، في صورة وزعها مكتب الشؤون العامة في القيادة الأميركية الوسطى سنتكوم © مكتب الشؤون العامة في القيادة الأميركية الوسطى/ا ف ب فيكتور مانسيلا واشنطن (أ ف ب) […]

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