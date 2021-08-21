2021/08/21 | 22:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، العثور على مضافة لـ “داعش” في مدينة الموصل.وذكرت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشرة من العثور على مضافة لعصابات داعش الإرهابية في الجزرة الوسطية لمنطقة حمام العليل في الموصل”.واضاف البيان …

ظهرت المقالة العثور على مضافة لـ “داعش” في مدينة الموصل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافة لـ “داعش” في مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافة لـ “داعش” في مدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).