منتخبنا الأولمبي ينهي وحدته التدريبية الأولى في معسكر تركيا

2021/08/21 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أنهى منتخبنا الأولمبي لكرة القدم وحدته التدريبية الأولى في معسكر تركيا، بعد خوضه حصة تدريبية مسائية بقيادة المدرب التشيكي (ميروسلاف سوكوب) وملاكه التدريبي المساعد.

وتحدثَ المدرب سوكوب مع اللاعبين قبل الحصة التدريبية عن منهاج معسكر تركيا، وكيفية إعداد المنتخب خلال هذه الفترة قبل التوجه إلى دبي لملاقاة منتخب الامارات الاولمبي ودياً في الرابع والسادس من الشهر المقبل.

وشهدت الحصةُ التدريبية الاولى تدريباتٍ خفيفة، وذلك بسبب الإرهاق الذي رافق رحلة المنتخب الأولمبي من بغداد إلى اسطنبول، ومن ثم الانتقال إلى مدينة أزميت حيث مقر إقامة المنتخب للمعسكر التدريبي الذي سيستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

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