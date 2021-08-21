الدفاع المدني يتخذ عدة إجراءات لإعادة افتتاح جسر الجمهورية في ميسان

2021/08/21 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم السبت، اتخاذها عدة إجراءات بعد سقوط اكتاف جسر الجمهورية في ميسان، مبينة ان تلك الإجراءات تمهيدا لإصلاحه وإعادة افتتاحه.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "وضعت فرق انقاذ الدفاع المدني الأشرطة الصفراء تحذيرية ومنعت مرور السابلة المشاة بعد انهيار أجزاء من اكتاف جسر الجمهورية في محافظه ميسان دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية بسبب تقادم بناء الجسر".

وأضافت ان "هذا الاجراء وقائي استباقي حتى يتم فحص جسم الجسر من قبل المهندسين المختصين واصلاحه تمهيداً لإعادة فتحه مجدداً".

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