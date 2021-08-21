2021/08/21 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن العثور على مضافة ارهابية في نينوى.وذكرت في بيان انه : تم العثور على المضافة الارهابية لداعش في الجزرة الوسطية لمنطقة حمام العليل بالموصل.واضافت : تم ضبط بداخل المضافة برميل سعة ٢٢٠ لترا يحتوى مواد متفجرة، و٣ جلكانات سعة 20لترا معبأة بمادة السي فور، وقارب مطاطي وهيكل ثلاجة تستخدم لحفظ مواد التفجير.واشارت الى : قيام المفارز المختصة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة بمكان منتخب ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافة ارهابية في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافة ارهابية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).