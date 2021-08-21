نادي النجف يستقطب الغاني محمد فاتي

2021/08/21 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن المكتب الاعلامي لنادي النجف الكروي عن وصول لاعب الوسط المحترف الغاني محمد فاتي الى المحافظة تمهيدا لتوقيعه لكشوفات النادي لتمثيله في المرحلة المقبلة .واشار اعلام النادي الى ان فاتي سيخضع لاختبارات الفحص الطبي وصولا لإتمام اجراءات التعاقد الرسمي./انتهى

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