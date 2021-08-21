صحيفة: انضمام مبابي لريال مستحيل إلا في حالة واحدة

2021/08/21 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إذاعة "كوبي" الإسبانية إن انتقال نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد بات غير محتمل الآن، وأشارت إلى أن حالة واحدة قد تجعل الصفقة ممكنة.

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