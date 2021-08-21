الدفاع المدني تحذر بعد انهيار أجزاء من جسر ميسان

2021/08/21 | 22:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان وضعت مديرية الدفاع المدني العامة، السبت، إشارات تحذيرية في موقع انهيار أجزاء من جسر الجمهورية في محافظة ميسان.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “وضعت فرق إنقاذ الدفاع المدني الأشرطة الصفراء التحذيرية، ومنعت مرور السابلة والمشاة بعد انهيار أجزاء من اكتاف جسر الجمهورية في محافظه ميسان مساء هذا …

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