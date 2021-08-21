خلية الإعلام تعلن القبض على 12 مطلوباً في كركوك

2021/08/21 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، القبض على 12 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2021)، إنه "تمكنت القوات الأمنية في قيادة العمليات المشتركة في كركوك من القاء القبض على ١٢ مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت، "كما عثرت القوات الامنية المنفذة للواجب، على كدس للاعتدة والقذائف والعبوات يحتوي على أعتدة متنوعة، و٥ عبوات ناسفة، و٥٨ قذيفة عيار ١٥٥ ملم، و٣ مسدسات، و٤٤ صاعق تفجير، و٤) قنابر هاون، و٥ رمانات يدوية، و٢٠٠ غرام من مادة الكريستال المخدرة".

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