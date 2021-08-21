حل برلماني لإنهاء فوضى الطارمية في العراق - عاجل

2021/08/21 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اقترحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، حلا لإنهاء الفوضى في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة عباس صروط، في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "منطقة الطارمية متاخمة إلى بغداد ومن الممكن ان تشكل تهديداً على امن العاصمة، كما ان طبيعتها الزراعية وكثافة الأشجار فيها ساهمت في عدم سيطرة القوات الامنية بشكل كامل على المنطقة".

وأضاف صروط، أن "يجب الحكومة إطلاق عملية عسكرية كبيرة في الطارمية لتطهيرها بشكل تام وكذلك التركيز على العمليات الاستباقية".

وتابع، أن "من بين الحلول الأمنية للمنطقة هو تشكيل قوة من الأهالي لحماية منطقتهم، وانهاء التهديدات المستمرة والحفاظ على ارواح عناصر القوات الأمنية"، مشيراً إلى ان "يوم أمس شهد سقوط عدد من الشهداء في تلك المنطقة ولازال الخطر قائماً".

وبشأن المطالبات بتهجير اهالي الطارمية وجعلها مشابهة لجرف النصر، أكد عضو اللجنة، أن "هذا ليس حلاً أمنياً حيث من غير المعقول تهجير آلاف العوائل من منازلهم "داعياً "قادة القوات الأمنية إلى عقد اجتماع مع اهالي المنطقة وايجاد حل عاجل لمسألة الأمن".

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