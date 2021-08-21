2021/08/21 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اخلاء 100 مواطن واخماد حريق بمبنى سكني مكون 4 طوابق في منطقة الشورجة وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق بعد ان انقذ واخلى اكثر من 100 مواطن من بينهم اطفاء ونساء من العوائل السكنية القاطنة في ذات البناية في منطقة الشورجة خلف عمارة الضمان وسط بغداد".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت في الطابق الأول وابعدت خطر انتشارها الى طوابق البناية السكنية الأخرى بالتزامن مع عمليات الانقاذ والاخلاء للعوائل لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ".

وأفادت المديرية ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المبنى السكني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء 100 مواطن من العوائل وإخماد حادث حريق وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء 100 مواطن من العوائل وإخماد حادث حريق وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).