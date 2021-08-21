امانة بغداد تمهل اصحاب الادوات الاحتياطية في الطالبية (٤٨) ساعة اضافية لرفع تجاوزهم عن الارصفة

2021/08/21 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ امهلت امانة بغداد اصحاب المحال التجارية في شارع صفي الدين الحلي المعروف بالطالبية (٤٨) ساعة اضافية بعد استنفاذ الانذارات الرسمية ، لرفع تجاوزهم عن الارصفة من قبلهم بصورة طوعية .وذكر بيان للامانة "انها وجهت بامهال اصحاب محال الادوات الاحتياطية (٤٨) ساعة اضافية بعد استنفاذ جميع الانذارات الرسمية التي وجهتها بلديتا الشعب والصدر الثانية لاصحاب المحال لاتاحة المجال لهم لازالة تجاوزهم بصورة طوعية وتجنبهم التعامل القسري الذي سيضر بمصالحهم ".واشار الى ان " امين بغداد وجه ايضاً بضرورة اشراك الشرطة المجتمعية لتفعيل دور التوعية المجتمعية في المشاركة الطوعية للمتجاوزين لازالة تجاوزهم وكذلك تفعيل دور الوعي البلدي لابلاغ اصحاب المحال باهمية المشاركة الطوعية وتجنبهم تحميلهم كلف مادية عن رفع التجاوزات من قبل الدوائر البلدية وتغريمهم اضرار البنى التحتية ".واضاف البيان ان " امانة بغداد دعت اصحاب المحال الى رفع تجاوزاتهم المتمثلة بالمسقفات واللوحات الاعلانية والادوات الاحتياطية للسيارات بصورة طوعية وبخلافه ستقوم الدائرة البلدية برفعها وتحميلهم اضرار البنى التحتية واقامة دعوى قضائية بحق المخالف لملاحقته قانونياً عند عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة "./انتهى2

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