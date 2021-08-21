رئيس تونس يثير ضجة باستشهاده بـ

2021/08/21 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية استشهاده في خطاب ألقاه، السبت، بعبارة غير موجودة في القرآن، قدمها كما لو كانت هناك آية قرآنية تقول "قل الحق ولو كان على نفسك".

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