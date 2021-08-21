2021/08/21 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

حدث قبل قليل..

الدفاع المدني يخلي 100 مواطن من العوائل ويخمد حادث حريق بناية سكنية في منطقة الشورجة وسط بغداد .

====================

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق بعد ان انقذ واخلى اكثر من 100 مواطن من بينهم اطفاء ونساء من العوائل السكنية القاطنة في ذات البناية في منطقة الشورجة خلف عمارة الضمان وسط بغداد .

حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران التي اشتعلت في الطابق الأول وابعدت خطر انتشارها الى طوابق البناية السكنية الأخرى بالتزامن مع عمليات الانقاذ والاخلاء للعوائل لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المبنى السكني .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: إجلاء 100 مواطن إثر حريق في عمارة سكنية بمنطقة الشورجة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: إجلاء 100 مواطن إثر حريق في عمارة سكنية بمنطقة الشورجة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).