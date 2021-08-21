السفير الامريكي يبدي قلقه من مستقبل العراق.. حكومة الكاظمي طلبت بقاء قواتنا

2021/08/21 | 23:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الأميركي: نعمل مع العراق لتأمين الطاقة دون اعتماده على الجيران

السفير الأميركي: نحن في المراحل الأخيرة لهزيمة داعش بشكل كامل

السفير الأميركي: مستعدون لقيادة تحالف دولي لمساعدة القوات العراقية

السفير الأميركي: القوات العراقية تستطيع إكمال مهمة الحرب ضد داعش

السفير الأميركي: الحكومة العراقية هي من طلبت بقاء قواتنا

السفير الأميركي: العراق قد يتجه نحو مسار مقلق في حال إلغاء الانتخابات

السفير الأميركي لدى بغداد: أعتقد أن المشاركة بالعملية الانتخابية أفضل من المقاطعة

السفير الأميركي: العراق قد يتجه نحو مسار مقلق في حال إلغاء الانتخابات

السفير الأميركي: نحن قلقون من ملف الفساد في العراق

السفير الأميركي: العراقيون يرفضون منح الحصانة للمسؤولين عن الاعتداءات على المتظاهرين

السفير الأميركي: نأمل أن تسود العدالة في ملف الاعتداءات على المتظاهرين

السفير الأميركي: الكاظمي استطاع استرجاع علاقة العراق مع الدول المجاورة رغم كل التحديات

السفير الأميركي: على إيران تغيير نهجها والبدء باحترام سيادة الدول

السفير الأميركي: الولايات المتحدة تعي أهمية العراق في المنطقة

السفير الأميركي: هناك مجموعات داخل العراق تعمل ضد العراقيين الراغبين ببناء الوطن

السفير الأميركي: الاعتداء على السفارة الأميركية من بعض المجموعات يقلل من شأن الدولة العراقية

السفير الأميركي: هناك مجموعات داخل العراق تتحدى سيادة الدولة

السفير الأميركي: لا مقارنة بين العراق وأفغانستان والمهمتان مختلفتان

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