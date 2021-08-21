2021/08/21 | 23:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، السبت، من السيطرة على حريق اندلع داخل بناية سكنية في منطقة الشورجة ببغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 آب 2021)، ان "حريقا اندلع في بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق بعد ان انقذ واخلى اكثر من 100 مواطن من بينهم اطفاء ونساء من العوائل السكنية القاطنة في ذات البناية في منطقة الشورجة خلف عمارة الضمان وسط بغداد".

واضاف البيان، انه "تم تطويق وعزل النيران التي اشتعلت في الطابق الأول من قبل فرق الدفاع المدني، وابعدت خطر انتشارها الى طوابق البناية السكنية الأخرى بالتزامن مع عمليات الانقاذ والاخلاء للعوائل لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

واوضح، انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المبنى السكني".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخلاء العشرات نتيجة حريق كبير التهم سوق الشورجة بالعاصمة بغداد (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخلاء العشرات نتيجة حريق كبير التهم سوق الشورجة بالعاصمة بغداد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).