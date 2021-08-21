2021/08/21 | 23:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شدد الباحث بالشأن السياسي، مقتدى المقدسي، اليوم السبت، على الحكومة بمتابعة ملف الاغتيالات بجدية اكثر، لافتا ان جهات خارجية تحاول جاهدة اختلاق حالة من الفوضى لتأجيل الانتخابات.وقال المقدسي في برنامج حصاد الايام، ان “العمليات الاجرامية التي تستهدف الناشطين وقيادات الحشد تسعى لخلق الفوضى قبل الانتخابات”، مشددا على “الحكومة متابعة ملف الاغتيالات بجدية اكثر”.[…]

ظهرت المقالة المقدسي: جهات خارجية تحاول جاهدة اختلاق حالة من الفوضى لتأجيل الانتخابات أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المقدسي: جهات خارجية تحاول جاهدة اختلاق حالة من الفوضى لتأجيل الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المقدسي: جهات خارجية تحاول جاهدة اختلاق حالة من الفوضى لتأجيل الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).