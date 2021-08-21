شرطة بغداد تعلن اعتقال 'إرهابي' حاول التسلل الى العاصمة

2021/08/21 | 23:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال "إرهابي" حاول التسلل الى بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سيطرات شرطة بغداد تلقي القبض على ارهابي حاول التسلل الى العاصمة بغداد قادما من محافظة ديالى متوهما انه سيفلت من التدقيق الامني الذي يجري في السيطرة".

وأضاف المصدر أنه "بعد تدقيق المعلومات تبين مطلوبيته الى الدوائر الامنية في محافظة ديالى التي ارسلت مفرزة امنية وتم تسليمه لها اصوليا".

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