2021/08/21 | 23:34 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة بغداد تلقي القبض على ارهابي حاول التسلل الى بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/21 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تلقي القبض على ارهابي حاول التسلل الى بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تلقي القبض على ارهابي حاول التسلل الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).