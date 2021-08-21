تسمية قائد جديد للمقر المسيطر لعمليات قضاء الطارمية

2021/08/21 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في بغداد، السبت، بتسمية قائد جديد للمقر المسيطر لعمليات قضاء الطارمية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات المسلحة امر بتسمية الفريق رائد شاكر جودت قائدا للمقر المسيطر لعمليات قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وأصدرت خلية الإعلام الامني، اليوم السبت، بياناً بشأن الاشتباكات بين الحشد الشعبي وداعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، ان "قيادة العمليات المشتركة تنعى أربعة مقاتلين من ابطال اللواء 12 بالحشد الشعبي ضمن قاطع الفوج الثالث لواء المشاة 22 بعد تعرضهم الى إطلاق نار بواسطة قناص وانفجار عبوة ناسفة في منطقة ثائر الأولى في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، مما ادى الى استشهادهم وجرح مقاتل اخر".

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