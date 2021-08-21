اخماد حريق بعمارة سكنية واخلاء العشرات من ساكنيها وسط بغداد / موسع

2021/08/21 | 23:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق بعمارة سكنية واخلاء العشرات من ساكنيها وسط بغداد.وذكرت في بيان : تم السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق بعد ان تم انقاذ واخلاء اكثر من 100 مواطن من بينهم اطفال ونساء من العوائل السكنية القاطنة في ذات البناية في منطقة الشورجة خلف عمارة الضمان وسط بغداد .واضافت : طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران التي اشتعلت في الطابق الأول وابعدت خطر انتشارها الى طوابق البناية السكنية الأخرى بالتزامن مع عمليات الانقاذ والاخلاء للعوائل لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .وطلب الدفاع المدني / حسب البيان/ بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المبنى السكني ./انتهى3

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