بداية نارية لبطل إيطاليا بقيادة نجومه الجدد

2021/08/21 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق إنتر بداية نارية في مستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الساحق على جنوى برباعية نظيفة بينها هدفان لوافدين جديدين إلى صفوفه، السبت، في افتتاح موسم 2021-2022.

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