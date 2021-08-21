تولر: وضع العراق يختلف عن أفغانستان.. هناك مجموعات تتحدى السيادة

2021/08/21 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد السفير الأميركي لدى بغداد، ماثيو تولر، السبت، أن رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، استطاع إعادة علاقة العراق مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن الوضع العراقي يختلف عن حال أفغانستان.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال تولر خلال تصريح متلفز، لقناة "الحدث" تابعه "ناس" (21 آب 2021) إن "الكاظمي استطاع استرجاع علاقة العراق مع الدول المجاورة رغم كل التحديات"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تعي أهمية العراق في المنطقة".

وأضاف، "نحن في المراحل الأخيرة لهزيمة داعش بشكل كامل، والقوات العراقية تستطيع إكمال مهمة الحرب ضد داعش".

وفي ملف العلاقات الخارجية، أكد السفير الأميركي، أنه "نحن أمام فرصة هامة لترسيخ شكل العلاقة مع العراق، حيث نعمل مع بغداد لتأمين الطاقة دون اعتماده على الجيران".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة لقيادة تحالف دولي لمساعدة القوات العراقية، خاصة وأن تلك القوات باتت قادرة على وقف الأعمال العدائية ضد المنشآت".

وأكد أن "الحكومة العراقية هي من طلبت بقاء قواتنا، إذ هناك مجموعات داخل العراق تتحدى سيادة الدولة"، مشيراً إلى أن "الاعتداء على السفارة الأميركية من بعض المجموعات يقلل من شأن الدولة العراقية..



فهناك مجموعات داخل العراق تعمل ضد العراقيين الراغبين ببناء الوطن".

وتابع، "مهمتنا في العراق مختلفة عن افغانستان".

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