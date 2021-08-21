اخر اسبوع من اب اللهاب.. ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق العراقية لاعلى مستوياتها

2021/08/21 | 23:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، السبت، إلى ارتفاع درجات الحرارة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة أسبوع.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (21 آب 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية في مناطق الجنوب، خصوصا في محافظتي البصرة وميسان خلال الليلة، وستتحول الرياخ ابتداء من يوم غد إلى شمالية غربية بشكل مؤقت، لتتراجع معها موجة الرطوبة لتعود الرياح الجنوبية الشرقية مجددا من مساء الإثنين، تزامنا مع أجواء مستقرة في جميع المناطق وظهور بعض السحب المتفرقة".

وأضاف الاسدي، انه "ستشهد مناطق وسط وجنوب البلاد، مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، لتصل إلى نهاية 40 درجة مئوية، وبشكل أقل في باقي المناطق، ليستمر الحال خلال أسبوع تقريبا، لتعود درجات الحرارة بالانخفاض مجددا".

الخريطة المرفقة توضح درجات الحرارة ظهر يوم غد الأحد:

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