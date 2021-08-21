رياح متقلبة وارتفاع في درجات الحرارة بـ”بحر العراق” لليومين المقبلين

2021/08/21 | 23:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، السبت، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة لمحافظة البصرة ليومي الأحد والاثنين المقبلين في “بحر العراق”.وذكرت الشركة في بيان، أن “الحالة الجوية والبحرية المتوقعة خلال الساعات الثمان والأربعين المقبلة ستكون على النحو الآتي”: الاحد 22 – 08 – 2021 الـطــقــس: صحو ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم اليوم السابق.[…]

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