عن الخوف والقلق وما بينهما - سعود سالم

2021/08/21 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ٦-;-٥-;- - الفرق بين الخوف والقلقأنا خائف، إذا ..



أنا أكون.



أنا قلق، إذا … أنا موجود.إن الأمر يتعلق الآن بالتمييز بين القلق الخوف وما هي الأسباب التي تساعد على ظهور هذا أو ذاك من الأحاسيس، وذلك لإظهار خصوصية القلق موضوع إهتمامنا المباشر.



يعتبر كل من الخوف والقلق ترتيبات وتراكيب عاطفية، والتي تدل ضمنيًا على الحالة المزاجية، النغمة أو الجو أو الرنين العام ل ......





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