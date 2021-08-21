2021/08/21 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوير يرصد في مسرحيته إحتلال نفس الإنسان وإغتصاب وجوده: معرفة مواصفات الشخصيات المرسومة تسهّل عملية الإخراج بغداد – ياسين.ياس (قيامة) هو عنوان احدث مسرحيات المخرج حسين جوير الذي قال عنها (تدور قصتها حول احتلال نفس الانسان وإرهاب أرضه وماله واغتصاب وجوده ) واضاف (المرأة هي الأرض والوطن والحياة والمستقبل.من هنا تروي فتاة ماساتها وانطلاقا من […]

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