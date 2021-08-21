2021/08/21 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقيبة ياسمين صبري تلفت أنظار متابعيها القاهرة – الزمان تتألق الممثلة المصرية ياسمين صبري عادة بإطلالات صيفية ، وتنشر صوراً عديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي خلال تمضيتها عطلتها.وينتظر كل متابعيها تفاصيل لوكها والقطع التي تختارها لكي تشتري المتابعات منها، وهذه المرة لفتت الانظار بحقيبتها الصفراء من علامة فندي العالمية من […]

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