2021/08/21 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعفاء كيدمان من الحجر الصحي يثير غضباً في هونغ كونغ { هونغ كونغ-(أ ف ب) – أدى قرار هونغ كونغ منح النجمة الهوليوودية نيكول كيدمان إعفاء من الحجر الصحي لكي تتمكن من المشاركة لحساب أمازون في تصوير مسلسل عن حياة المغتربين الأثرياء إلى إثارة غضب السكان.وتشهد هونغ كونغ أحد أكثر إجراءات الحجر الصحي تشدداً وطولاً […]

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