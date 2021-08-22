بالفيديو.. هكذا خاطب الناشط ضرغام ماجد رئيس مجلس النواب: موعدنا الخميس في الأنبار

2021/08/22 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

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اظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي الناشط ضرغام ماجد وهو يوجه رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وخاطب ماجد خلال الفيديو الحلبوسي بالقول: "موعدنا الخميس المقبل في الأنبار للتظاهر".

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